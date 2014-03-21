اتحاد الكرة يؤجل مباريات الأهلي والزمالك ودجلة

قرر اتحاد كرة القدم المصري تأجيل مباريات الأهلي والزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بسبب المشاركات الإفريقية للفرق الأربعة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، بينما الأهلي مع سموحة .. أما وادي دجلة فيواجه المصري البورسعيدي.

ويلعب الزمالك يوم السبت ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا أمام نكانا الزامبي، وتكون العودة مع الزمالك يوم 29 مارس.

ويلعب الأهلي مع أهلي بنغازي في لقاء العودة يوم 29 مارس.

أما الإسماعيلي فيواجه بتروأتليتكو بكأس الكونفدرالية يوم 23 مارس ذهابا و30 مارس إيابا.

بينما يلعب وادي دجلة مع دجوليبا المالي يوم 22 مارس ذهابا ولقاء الإياب يوم 29.