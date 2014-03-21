جوزيه يزور القاهرة لحضور حفل الأهلى للأكثر تتويجاً فى العالم

القاهرة / أ ش أ / وافق البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق لفريق النادى الاهلى، على على قبول الدعوة وحضور الحفل العالمى يوم 26 ماس الحالى بفندق "جى دبليو ماريوت".

فى اطار الاحتفال بلقب الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية فى العالم

ويصل. جوزيه الى القاهرة يوم 24 مارس الحالى أى قبل الحفل بـ48 ساعة.

ووجه الأهلى دعوات لعدد من رموز اللعبة أمثال جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والفرنسى ميشيل بلاتينى، رئيس الاتحاد الأوروبى "اليويفا"، والكاميرونى عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى "الكاف"، ورئيس نادى إى سى ميلان الإيطالى الذى كان يُقاسم الأهلى هذا اللقب.

وكان الأهلى قد أرسل دعوة رسمية لمانويل جوزيه ووافق على حضور الحفل، باعتباره أحد المدربين الذين ساهموا فى تحقيق الإنجازات بالنادى حيث فاز بعدة ألقاب قارية مع القلعة الحمراء.