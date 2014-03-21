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أمن أسيوط يلقى القبض على 3 أشخاص قتلوا سائق

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أمن أسيوط يلقى القبض على 3 أشخاص قتلوا سائق أمن أسيوط يلقى القبض على 3 أشخاص قتلوا سائق

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة منفلوط يفيد مقتل ” صالح . ف . س ” 49 سنة ،سائق، ومقيم بنجع نصير قرية عرب العمايم على إثر إصابته بطلق ناري بالرأس .

وكشفت تحريات المباحث أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من “عبد الحكيم . ع . ح ” 47 سنة، مهندس بالإدارة العامة لري أسيوط و ” إبراهيم . م . غ ،21 سنة ،عامل و ” شعبان . ع . م ” 45 سنة، نجار مسلح ،مقيمين بني شعران ـ دائرة المركز مستخدمين السيارة رقم 6395 ي د أ نقل. 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين ،وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لظهور شائعات بالقرية بوجود علاقة أثمه بين المجني عليه ووالدة المتهم الثاني، وتم تحرير محضر بالواقعة .

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