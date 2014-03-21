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حبس تاجر مواد غذائية بالأقصر 4 أيام لضبطه وبحوزته 150 كيلو بانجو وسلاحيين ناريين‎

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حبس تاجر مواد غذائية بالأقصر 4 أيام لضبطه وبحوزته 150 كيلو بانجو وسلاحيين ناريين‎ حبس تاجر مواد غذائية بالأقصر 4 أيام لضبطه وبحوزته 150 كيلو بانجو وسلاحيين ناريين‎

ضبط – ارشيفية

أمرت نيابة مركز اسنا جنوب الأقصر بحبس تاجر مواد غذائية تم ضبطه أثناء قيادته سيارة نقل بالطريق الصحراوي وبحوزته نحو 150 كيلو من نبات البانجو المخدر وسلاحين ناريين 4 أيام على ذمة التحقيق .

وكان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطاراً من اللواء عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط المدعو “عبد العاطي عبد الله عبادي” 52 تاجر مواد غذائية مقيم بمركز دشنا بمحافظة قنا أثناء قيادته السيارة رقم “2915 نقل قنا” وبحوزته نحو 150 كيلو جراماً من نبات البانجو المخدر و2 سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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