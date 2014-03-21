أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البنتاجون أنفق 2.5 مليون دولار للبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

Google+ Print
البنتاجون أنفق 2.5 مليون دولار للبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة البنتاجون أنفق 2.5 مليون دولار للبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

الطائرة الماليزية-أرشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ، ستيف وارين ، اليوم ، أن الجيش الأمريكي أنفق 2.5 مليون دولار تكلفة تشغيل السفن الحربية ، والطائرات الأمريكية التي شاركت في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ أكثر من عشرة أيام.

وأضاف المتحدث العسكري ، أن البنتاجون خصص نحو أربعة ملايين دولار إضافية  ; لجهود البحث التي من المقرر أن تستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

وكانت قد شاركت حتى الآن مدمرتان أمريكيتان كانتا منشرتين في بحر جنوب الصين ،  بالإضافة إلى طائرة مراقبة من طراز P-3 Orion كانت في إحدى القواعد العسكرية في اوكيناوا باليابان.

يذكر أن  البحرية الأمريكية أرسلت طائرة من طراز P-8 Posedion إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمساعدة في أعمال البحث.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية ، إنه ليست هناك أي خطة لإرسال مزيد من الطائرات ، أو السفن للمشاركة في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة على الرغم من استعداد الولايات المتحدة تقديم أي مساعدات إذا تطلب الأمر.

وأشار المتحدث العسكري الأمريكي ، إلى أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى طلب أي تعويضات من الماليزية مقابل التكاليف التي تكبدتها في المشاركة في أعمال البحث.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي