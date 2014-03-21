البنتاجون أنفق 2.5 مليون دولار للبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ، ستيف وارين ، اليوم ، أن الجيش الأمريكي أنفق 2.5 مليون دولار تكلفة تشغيل السفن الحربية ، والطائرات الأمريكية التي شاركت في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ أكثر من عشرة أيام.

وأضاف المتحدث العسكري ، أن البنتاجون خصص نحو أربعة ملايين دولار إضافية ; لجهود البحث التي من المقرر أن تستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

وكانت قد شاركت حتى الآن مدمرتان أمريكيتان كانتا منشرتين في بحر جنوب الصين ، بالإضافة إلى طائرة مراقبة من طراز P-3 Orion كانت في إحدى القواعد العسكرية في اوكيناوا باليابان.

يذكر أن البحرية الأمريكية أرسلت طائرة من طراز P-8 Posedion إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمساعدة في أعمال البحث.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية ، إنه ليست هناك أي خطة لإرسال مزيد من الطائرات ، أو السفن للمشاركة في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة على الرغم من استعداد الولايات المتحدة تقديم أي مساعدات إذا تطلب الأمر.

وأشار المتحدث العسكري الأمريكي ، إلى أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى طلب أي تعويضات من الحكومة الماليزية مقابل التكاليف التي تكبدتها في المشاركة في أعمال البحث.

أ ش أ