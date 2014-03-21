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سفير الاتحاد الأوروبي بمصر ومسؤول إسباني سابق يصلان القاهرة

  • مصر
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وصل إلى القاهرة، مساء الجمعة، وزير خارجية إسبانيا السابق، ميجيل إنجيل موراتينوس، قادما من مدريد، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ، جيمس موران، قادما من بروكسل.

وصرحت مصادر بالسفارة الإسبانية كانت في استقبال «موراتينوس» بأنه سيقوم بلقاء عدد من المسؤولين والشخصيات المصرية لبحث التطورات الأخيرة بالمنطقة خاصة الأزمة السورية وعملية السلام إضافة لبحث التطورات في مصر على ضوء الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مصر.

على الجانب الآخر صرحت مصادر بمكتب الاتحاد الأوروبي لدى مصر كانت فى استقبال «موران» بأنه التقى خلال زيارته لبروكسل مع عدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي للإعداد لزيارة بعثة دبلوماسية من الاتحاد إلى مصر خلال الفترة القادمة.

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