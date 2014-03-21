أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الخارجية»: نتابع ما تردد عن اختطاف مصرييّن في ليبيا للوقوف على صحة الخبر

  • مصر
  • 9
Google+ Print

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الجمعة، إن وزارة الخارجية تتابع الأنباء الواردة حول خطف مصريين بمدينة طرابلس الليبية.

وأضاف المتحدث، في بيان صحفي، مساء الجمعة، أن «وزارة الخارجية تجري الآن اتصالات مع السلطات الليبية للعمل على إطلاق سراح المختطفين وتأمين أرواحهم، وذلك في حالة التأكد من صحة الأنباء الواردة في هذا الشأن».

وفي السياق ذاته جدد المتحدث الحديث عن التحذير الذي سبق أن أصدرته وزارة الخارجية، في وقت سابق من هذا الشهر، للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا إلا في حالات الضرورة القصوى فقط، وأنه بالنسبة المصريين المتواجدين على أراضيها عليهم توخى أقصى درجات الحرص والحظر الشديد، وعدم التحرك خارج مناطق السكن والعمل بالنظر إلى الحالة الأمنية غير المستقرة في ليبيا.

كانت وسائل إعلام مصرية تداولت أنباء حول قيام مسلحين مجهولين باختطاف مواطنين مصريين، في منطقة سوق الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس، طالبين فدية 100 ألف دينار أي ما يعادل (79 ألف دولار) مقابل إطلاق سراحهم. ولم يصدر عن السلطات الليبية حتى الآن ما يؤكد أو ينفي نبأ اختطاف مصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية