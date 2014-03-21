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باسم يوسف يسخر من أزمة مقاله في «الشروق»: الصحافة لمت

  • مصر
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سخر باسم يوسف، مقدم برنامج البرنامج على فضائية «إم بي سي » من أزمة مقاله الأخير في جريدة الشروق، قائلا في حلقة، الجمعة: «الصحافة لمت»، وظهر «باسم» وكأنه ينقل من مقال أمامه، وتابع: «ناس ملهاش لازمة تعمل برنامج وتكتب مقالات مسروقة، وبعدين يعيطوا ويبقى شكلهم وحش».

ففي 18 مارس الجاري، نشر باسم يوسف مقالًا له في صحيفة «الشروق»، تحت عنوان «لماذا لا يهتم بوتين»، يحلل من خلاله الأزمة الروسية مع الولايات المتحدة، وتمسك الرئيس الروسي بضم إقليم «القرم»، معاديًا أوروبا الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتداول النشطاء مقال «باسم» على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة للتحليل المفصل الذي حملته سطوره، إضافة إلى المعلومات التاريخية التي تضمنها المقال.

وكانت المفجأة أن المقال نشرته مجلة «بوليتيكو»، في 2 مارس الماضي، لكاتب بريطاني يدعى «بن جودا» بعنوان «لماذا لا تخشى روسيا من الغرب»، تطرق خلاله الكاتب إلى المواجهات التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وطرح تحليلًا لأفكار محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهة الولايات المتحدة والغرب بشكل عام بعد أزمة أوكرانيا الأخيرة، وضم إقليم «القرم» لروسيا.

واعتذر باسم عن الواقعة، وبررها بأنه كان منشغل بالأعداد لحلقة برنامج البرنامج.

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