أبرز 10 مباريات في ألفية فينجر مع أرسنال

يدخل الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي مباراته رقم 1000 كمدرب للمدفعجية يوم السبت حينما يحل ضيفا على غريمه جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي.

ويستعرض FilGoal.com أهم 10 مباريات لأرسين فينجر مع أرسنال قبل الألفية الأولى لأقدم مدربي الدوري الإنجليزي.

1 – أرسنال 4 – 0 إيفرتون (مايو 1998)

هي المباراة التي ضمن بها أرسنال لقب الدوري الأول له تحت قيادة أرسين فينجر وهو اللقب الأول للمسابقة بمسماها الجديد وهو اللقب الأول لأرسين فينجر بشكل عام، أوفرمارس وتوني آدامز والكرواتي بيليتش مدافع إيفرتون كانوا أبطال المباراة بعد أن سجلوا رباعية المدفعجية.

2 – أرسنال 2 – 0 نيوكاسل (مايو 1998)

نهائي كأس إنجلترا أقدم البطولات عام 1998 شهد فوز المدفعجية بأول ثنائية لهم مع الفرنسي أرسين فينجر والثانية في تاريخ النادي، هدفان من مارك أوفرمارس ونيكولا أنيلكا منحا أرسنال لقب الكأس على حساب نيوكاسل.

3 – أرسنال 0 – 0 جالاتا سراي "1-4" (مايو 2000)

النهائي الأوروبي الأول لأرسنال مع أرسين فينجر كان عام 2000 بعد أن واجه جالاتا سراي التركي في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي إلا أن الحلم تبخر بعد أن خسر المدفعجية المباراة بضربات الجزاء بشكل غريب 4-1 بعد أن أضاع دافور شوكر وباتريك فييرا ركلتي جزاء فيما سجل راي بارلور ركلته.

4 – مانشستر يونايتد 0 – 1 أرسنال (مايو 2002)

أن تحقق لقب الدوري الإنجليزي إنجاز، ولكن أن تحققه على ملعب غريمك ومنافسك الأول خلال تلك الفترة كان أمرا كبيرا للمدفعجية وأرسين فينجر.. هدف ويلتورد في أولد ترافورد منح أرسنال لقب الدوري الثاني له مع فينجر أمام أعين 80 ألف مشجع لمانشستر يونايتد من ضمنهم السير بوبي تشارلتون.

5 – أرسنال 2 – 1 ليستر سيتي (مايو 2004)

خرج أرسين فينجر في بداية الموسم ليصرح قائلا "أعتقد أنه بإمكاننا الفوز ببطولة الدوري دون خسارة"، الجميع قال عنه مجنون فهذا لم يسبق وأن حدث في تاريخ الدوري الإنجليزي.. في مايو عام 2004 أنهى أرسنال موسمه بالفوز ببطولة الدوري دون خسارة واحدة بعد أن خاض مباراته الأخيرة أمام ليستر سيتي بالفوز بهدفين مقابل هدف.

6 – أرسنال 5 -3 ميدلزبره (أغسطس 2004)

المباراة رقم 42 على التوالي التي يخوضها أرسنال دون هزيمة وهي التي سيعادل فيها رقم نونتجام فورست التاريخي، المباراة بشكل درامي كانت تشير لتقدم ميدلزبره 3-1 في الدقيقة 53 إلا أن بيركامب ورييس وبيريز وهنري استطاعوا أن يقلبوا النتيجة على الضيوف لتنتهي 5-3 ويواصل المدفعجية رحلتهم ويجعلوا الرقم القياسي بإسمهم بـ49 مباراة.

7 – أرسنال 0 – 0 مانشستر يونايتد (5-4)

هي البطولة الأخير لأرسين فينجر مع أرسنال والتي غاب بعدها المدفعجية عن منصات التتويج، مباراة كانت ملحمية سواء في الفنيات بين الفرنسي وفيرجسون أو في الالتحامات بين اللاعبين وكذلك في ضربات الجزاء التي حسمها باتريك فييرا بعد تصدي ينز ليمان لركلة سكولز.

8 – أرسنال 1 – 2 برشلونة (مايو 2006)

النهائي الثاني الأوروبي لأرسين فينجر وهو النهائي رقم 1 للمدفعجية في تاريخهم بدوري أبطال أوروبا، طرد مبكر لينز ليمان أفضل حراس البطولة لم يتأثر به المدفعجية وتقدموا بهدف لسول كامبل في الشوط الأول إلا أن أبناء ريكارد استطاعوا أن يحولوا النهاية لجحيم ومأساة لأرسنال.

9 – أرسنال 1 – برمنجام (فبراير 2011)

فصلا جديدا في الدراما السوداء لأرسنال تحت قيادة أرسين فينجر، الفريق يقترب من الفوز أخيرا ببطولة بعد غياب 6 سنوات عن منصات التتويج.. زيجيتش يتقدم لبرمنجام ولكن فان بيرسي يعدل النتيجة بهدف مع إصابة تخرجه من المباراة.. خطأ فادح من كوسيلني مع تشيزني يمنحا مارتينيز الفرصة لإنهاء المباراة في الدقائق الأخيرة لينتهي حلم المدفعجية هنا.

10 – مانشستر يونايتد 8 – 2 أرسنال (أغسطس 2011)

الهزيمة الأكبر في تاريخ أرسنال مع أرسين فينجر، ثمانية أهداف سجلها الشياطين الحمر في شباك أرسنال مقابل هدفين فقط منحت الشياطين الحمر فوزا تاريخيا على المدفعجية كما جعلت أرسين فينجر يضم 3 لاعبين في أقل من يومين لينقذ ما يمكن إنقاذه.