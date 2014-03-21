نائب رئيس الدولة يمنح "وشاح محمد بن راشد" لأم الشهيد الشحي

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " وشاح محمد بن راشد آل مكتوم " لأم شهيد الوطن والواجب طارق الشحي المواطنة حصة عبدالله القاضي وذلك تزامنا مع ذكرى يوم الأم حيث قام سموه بزيارتها بنفسه في منزلها بمنطقة شعم برأس الخيمة لتقليدها وشاح التكريم.



> وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال التكريم أن أعلى درجات التضحية هو أن تهب الأم إبنها وفلذة كبدها من أجل الوطن وتصبر على فقده وتحتسبه عند الله تعالى.. موضحا سموه أن أم الشهيد طارق وجميع أمهات الشهداء الإماراتيين هن النماذج الحقيقية للأم الإماراتية وهن قدوة ومثال لجميع الأمهات وهن أهل دائم للتكريم والتقدير والامتنان.



> ونوه سموه إلى أن سيرة طارق الشحي العملية وتفانيه من أجل الوطن تدل على تربيته العالية وتدل على المبادئ والقيم النبيلة التي غرستها فيه أمه منذ الصغر.. فالشكر دائما للأم التي ربت وتعبت ووهبت إبنها للوطن وصبرت على فقده واحتسبت.. وأضاف سموه إن التكريم هو شكر وتقدير لتضحية أم طارق وصبرها وأن تعويضها الحقيقي هو عند الله تعالى.



> كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأم الشهيد أن طارق ليس فقيد أسرة واحدة بل هو فقيد الإمارات وهو ليس ابن أم واحدة بل هو أيضا إبن الإمارات وأن صبرها وتضحيتها بإبنها من أجل الوطن يجعلها أما لجميع أبناء الوطن أيضا وقدوة لجميع الأمهات .



> وأوضح سموه لأم الشهيد أن أبناء طارق هم في عهدته ورعايته كأبنائه لأن الإمارات كلها أسرة واحدة والإمارات لا تنسى من يضحي من أجلها أو يخدمها وأن أمهات شهداء الإمارات هن جميعا نماذج نفخر بهن وأسماء ستبقى محفورة في تاريخ دولة الإمارات .



> رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الزيارة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي .