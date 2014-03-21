الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية ظهرا وتميل درجات الحرارة للإنخفاض الطفيف خاصة غربا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق.



> الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 12 - 32 كم/ساعة على اليابس وتكون شمالية غربية/ 28 - 40/50 كم/ساعة فوق البحر.



> البحر .. مضطرب والموج بإرتفاع قدمين الى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن ستة أقدام إلى ثمانية أقدام بالعمق .



> ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الرابعة و54 دقيقة مساء .. بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة العاشرة و 31 دقيقة صباحا وعند الساعة التاسعة و 53 دقيقة مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.



> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 35 19 85 25 .

> دبي 33 21 85 25 .

> الشارقة 34 18 90 25.

> عجمان 33 18 85 25 .

> أم القيوين 34 17 85 25 .

> رأس الخيمة 35 17 85 25 .

> الفجيرة 28 21 70 40 .

> العين 36 20 80 20 .

> ليوا 36 19 85 25 .

> الرويس 34 19 90 30 .

> السلع 34 18 90 30.

> دلما 32 19 85 45 .

> طنب الكبرى 30 19 85 45 .

> طنب الصغرى 30 19 85 45 .

> أبوموسى 30 19 85 45.