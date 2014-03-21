الداخلية تنفى نقل علاء عبدالفتاح من محبسه

قال الإعلامي محمود سعد: ” إن وزارة الداخلية، تؤكد أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، متواجد حاليًا في زنزانته بسجن طره، وأنه لم يتم نقله إلى أي جهة أو مكان آخر” .

وأضاف سعد، في برنامجه ” آخر النهار” ، على فضئية ” النهار”، اليوم الجمعة: ” أن في استطاعة أسرة علاء عبد الفتاح، أن يقوموا بزيارته غدًا، في الموعد المحدد للزيارة وبشكل طبيعي ” .

وجاء توضيح وزارة الداخلية، بعد تصريحات هاتفية للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، لنفس البرنامج، بأنه وصلت إليها معلومات تفيد أن نجلها لا يتواجد في زنزانته حاليًا، وأنه عقب زيارتها له يوم الأربعاء الماضي، تم نقله إلى مكان آخر غير معلوم.