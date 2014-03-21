اهالى مركز البدارى يتسببون فى تعطل زيارة محافظ اسيوط للقري المنكوبة‎

تجمهر عدد من اهالى مركز البداري امام موكب اللواء ابراهيم حماد ،محافظ اسيوط، وذلك اثناء توجهه لتفقد قري السيول بمركز البداري ، وذلك للمطالبة بأدراجهم ضمن الاسماء المقرره بصرف التعويضات اليهم مما تسبب فى تعطل لزيارة اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط للقري المنكوبة بالدباري .

> وأكد عدد من مسئولين المحافظة، ان المتجمهرين ليس لهم أحقيه فى هذه التعويقات المقرر صرفها لعدم تأثرهم بمياه السيول بنسبة كبيرة ،فى الوقت الذى اكد المتجمهرون ان مياة السيول تسببت فى خسائر مادية لهم .