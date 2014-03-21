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غداً.. أزمة المياه وكواليس تقرير فض اعتصام ميدان رابعة بـ”صالون التحرير”

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غداً.. أزمة المياه وكواليس تقرير فض اعتصام ميدان رابعة بـ”صالون التحرير” غداً.. أزمة المياه وكواليس تقرير فض اعتصام ميدان رابعة بـ”صالون التحرير”

محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

يشارك في صالون التحرير ، الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمسؤول عن ملف إفريقيا أثاء فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذى يقدمه الكاتب الصحفي عبد الله السناوي على فضائية “التحرير” غداً ،وذلك لبحث تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتأثيراته على نصيب من مياه النيل، وخيارات التعامل معه، كما يناقش الصالون كواليس تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر قبل أيام عن فض اعتصام رابعة العدوية، والاعتداء على الكنائس، وأحداث سيارة ترحيلات أبو زعبل.

ويركز اللقاء، المقرر إذاعته في العاشرة من مساء غد السبت، على آليات التصدي لسد النهضة الإثيوبي، وإمكانيات اللجوء لتدويل الأزمة لدى المنظمات الأممية والدولية، والدور الذي تلعبه دول الجوار، وبعض الدول العربية في هذا السياق، إزاء مصر.

ويطرح فايق خلال اللقاء، لأول مرة، أفكاراً جديدة للتعامل مع أزمة سد النهضة، كما يتطرق بصفته رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لعدد من الملفات الشائكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وضرورات إرساء الأمن في مصر، ومواجهة أعمال العنف والإرهاب.

ويشارك ضيوف الصالون، في رسم مايمكن تسميته “خارطة طريق” لمواجهة “سد النهضة” وتفادي أية آثار سلبية تنتج عنه، من خلال عدة تحركات إقليمية وعربية ودولية، مصحوبة بجهود مصرية محددة إزاء القارة السمراء.

ويشارك فى الصالون الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، والكاتب الصحفي بـ”الأهرام ويكلي” جمال نكروما نجل الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما، والدكتور السيد فليفل عميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة سابقاً.

 

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