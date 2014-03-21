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“القسام” يعرض مقطع فيديو يظهر وزير دفاع اسرائيل في مرمى نيران المقاومة

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“القسام” يعرض مقطع فيديو يظهر وزير دفاع اسرائيل في مرمى نيران المقاومة “القسام” يعرض مقطع فيديو يظهر وزير دفاع اسرائيل في مرمى نيران المقاومة

وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون

عرضت كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” ، مقطع يظهر وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون في مرمى نيران المقاومة.

ويظهر في الفيديو، الذي بثته قناة الجزيرة القطرية مساء اليوم ، ويحمل شعار كتائب القسام، الوزير الاسرائيلي يعالون خلال زيارته لمنطقة النفق الذى أعلن جيش الاحتلال اكتشافه شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث استطاعت الكتائب رصده وعدد من مرافقيه في المناطق المحاذية لشرق القطاع.

كما أظهر الفيديو ، صوراً للنفق المكتشف الجديد ، وهو نفق نوعي هجومي كان يمتد لمسافة كيلومتر داخل إسرائيل نحو موقع “العين الثالثة” العسكري.

وأعلن الجيش الاسرائيلي ، مساء أمس ، عن اكتشاف نفق أرضي للمقاومة الفلسطينية قرب (كيبوتس العين الثالثة) إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

غير أن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ، أكد أن النفق قديم وتم كشفه بفعل المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب القطاع وليس انجازا استخباريا كما يدعى الاحتلال.
> وقال أبو عبيدة، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة الليلة الماضية:”إن النفق ليس حديثا كما ادعى العدو بل هو نفق قديم اكتشفه جراء انهياره في المنخفض الجوي الماضي قبل نحو شهرين، وقد قام مجاهدونا بإصلاحه الا ان المنخفض الجوي الثاني أدى لانهياره مرة أخرى، وأصبح غير صالح للعمل ، واكتشفه الاحتلال قبل ثلاثة أيام”.

أ ش أ

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