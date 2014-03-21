اعتصام 46 أسرة باسنا جنوبي الأقصر احتجاجا علي تهديد وزارة الري بطردهم من منازلهم

اعتصم نحو 46 أسرة من أهالي مساكن عزبة الخزان القديم التابعة لمركز اسنا جنوب الأقصر، أمام منازلهم احتجاجاً علي تهديد وزارة الري بطردهم من هذه المنازل بالقوة الجبرية .

> قال محمد عبدالباسط، احد الأهالي المتضررين، أن هذه المساكن تعرف بعشش البحارة أنشأتها وزارة الري للعاملين في مشروع خزان اسنا القديم منذ عشرات السنين مقابل الحصول علي قيمة انتفاع تخصم من رواتب العاملين .

> وأضاف عبدالباسط، أن غالبية هؤلاء العاملين خرجوا علي المعاش منذ نحو 10 سنوات فصدر قرار من وكيل وزارة الري يمحافظة قنا حينها باستمرارهم في مساكنهم مقابل خصم 15 % كقيمة انتفاع من أصل المعاش الذي يحصل عليه العاملين اضافة الي تحملهم قيمة الكهرباء والماء .

> وتابع عبدالباسط” الا أن الأهالي فوجئوا منذ يومين بمهندس في وزارة الري يدعي ابراهيم فراج قام بهدم منزل أحد الأهالي وطرده وأسرته بالقوة” .

> وقال رمضان بكري ،أحد الأهالي أنه يعيش وأسرته فضلاً عن إخوته الأربع ووالديهم في منزل واحد من هذه المنازل المبنية من الطوب اللبن منذ عشرات السنين ،مشيرا الي أنهم جميعا أصبحوا مهددين بالتشرد في أية لحظة .

> وطالب رمضان بمساواتهم بالعاملين في وزارة الري في محافظتي أسوان والاسماعيلية الذين حصلوا علي قرارات تمكين من الوزارة لمنازلهم أو توفير منازل بديلة قبل إزالة منازلهم وطردهم بالقوة .