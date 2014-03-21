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وصول وزير خارجية أسبانيا السابق وسفير الاتحاد الأوروبى للقاهرة

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وصول وزير خارجية أسبانيا السابق وسفير الاتحاد الأوروبى للقاهرة وصول وزير خارجية أسبانيا السابق وسفير الاتحاد الأوروبى للقاهرة

وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم، الجمعة، "ميجيل إنجيل موراتينوس" وزير خارجية أسبانيا السابق قادما من مدريد، بينما وصل "جيمس موران" سفير الاتحاد الأوروبى لدى قادماً من بروكسل.

صرحت مصادر بالسفارة الأسبانية كانت فى استقبال "موراتينوس" بأن وزير الخارجية السابق سيقوم بلقاء عدد من المسئولين والشخصيات المصرية لبحث التطورات الأخيرة بالمنطقة خاصة الأزمة السورية وعملية السلام إضافة لبحث التطورات فى مصر على ضوء الاستعدادات الخاصة بإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مصر.

من ناحية أخرى، صرحت مصادر بمكتب الاتحاد الأوروبى لدى مصر كانت فى استقبال "موران" بأن "موران" التقى خلال زيارته لبروكسل مع عدد من المسئولين بالاتحاد الأوروبى للإعداد لزيارة بعثة دبلوماسية من الاتحاد لزيارة مصر خلال الفترة القادمة.

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