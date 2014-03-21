ديل بوسكي يتمنى نهائي ' إسباني ' في دوري أبطال أوروبا

مالاجا، (إفي): أعرب المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، فيسنتي ديل بوسكي اليوم عن آماله في أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا "إسبانيا خالصا".

وأوضح ديل بوسكي في تصريحات صحفية خلال تكريمه من قبل إقليم مالاجا "أتمنى أن يكون نهائي البطولة (دوري الأبطال) إسبانيا خالصا".

كانت قرعة دور الثمانية التي اجريت اليوم في سويسرا قد اسفرت عن مواجهة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وأخرى بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند الألماني.

وعن كلاسيكو الدوري بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين، دعا ديل بوسكي اللاعبين إلى خوض المباراة دون أي مشاكل أو مشاجرات كما حدث في المواسم الماضية.

وأشار المدير الفني الإسباني إلى أن أي فريق قد يفوز بالكلاسيكو، خاصة وأن الطرفين لهما نقاط قوة عديدة وهو ما يزيد من إثارة اللقاء.