تشيلسي يثق في قدرة ' أفضل مدرب في العالم ' على تخطي باريس سان جيرمان

لندن، (إفي): أبدى المدير التنفيذي بنادي تشيلسي الإنجليزي رون جورلاي اليوم ثقته في قدرة "أفضل مدرب في العالم"، البرتغالي جوزيه مورينيو، على قيادة الـ"بلوز" لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرح جورلاي فور علمه بنتائج قرعة ربع نهائي التشامبيونز اليوم "ستكون المواجهة رائعة ومثيرة، لدينا مزيج من اللاعبين الشباب والمخضرمين، ونملك من وجهة نظرنا أفضل مدرب في العالم".

وستقام مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء في باريس يوم 2 أبريل، بينما يقام الإياب في ملعب ستامفورد بريدج بلندن يوم 8 من نفس الشهر.

وأضاف مسئول النادي اللندني "باريس سان جيرمان يملك نخبة من أفضل المواهب الفردية، لكننا نعيش أفضل حالاتنا ايضا