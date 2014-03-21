أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشيلسي يثق في قدرة ' أفضل مدرب في العالم ' على تخطي باريس سان جيرمان

Google+ Print
تشيلسي يثق في قدرة ' أفضل مدرب في العالم ' على تخطي باريس سان جيرمان تشيلسي يثق في قدرة ' أفضل مدرب في العالم ' على تخطي باريس سان جيرمان

لندن، (إفي): أبدى المدير التنفيذي بنادي تشيلسي الإنجليزي رون جورلاي اليوم ثقته في قدرة "أفضل مدرب في العالم"، البرتغالي جوزيه مورينيو، على قيادة الـ"بلوز" لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرح جورلاي فور علمه بنتائج قرعة ربع نهائي التشامبيونز اليوم "ستكون المواجهة رائعة ومثيرة، لدينا مزيج من اللاعبين الشباب والمخضرمين، ونملك من وجهة نظرنا أفضل مدرب في العالم".

وستقام مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء في باريس يوم 2 أبريل، بينما يقام الإياب في ملعب ستامفورد بريدج بلندن يوم 8 من نفس الشهر.

وأضاف مسئول النادي اللندني "باريس سان جيرمان يملك نخبة من أفضل المواهب الفردية، لكننا نعيش أفضل حالاتنا ايضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع