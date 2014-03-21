رئيس الهيئة الهندسية: ما تردد عن مراجعة “اختراع الجيش ” غير صحيح

نفى اللواء أركان حرب طاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عدم صحة ما تردد عن مراجعة الاختراع الذي ابتكره الفريق العلمي التابع للهيئة لعلاج فيروسي ” سي والإيدز”، موضحًا أنه سيتم طرح الجهاز في المستشفيات في الموعد المعلن نهاية يونيو المقبل.

وقال عبد الله، في مداخلة هاتفية لفضائية ” سي بي سي إكسترا” اليوم الجمعة :” أن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلف إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بتشكيل لجنة طبية تضم كبار أساتذة طب الكبد والجهاز الهضمي، لتسجيل الجهاز وإجراء دراسة بحثية علمية عليه وليس لوقف استخدامه ” .