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رئيس الهيئة الهندسية: ما تردد عن مراجعة “اختراع الجيش ” غير صحيح

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رئيس الهيئة الهندسية: ما تردد عن مراجعة “اختراع الجيش ” غير صحيح رئيس الهيئة الهندسية: ما تردد عن مراجعة “اختراع الجيش ” غير صحيح

نفى اللواء أركان حرب طاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عدم صحة ما تردد عن مراجعة الاختراع الذي ابتكره الفريق العلمي التابع للهيئة لعلاج فيروسي ” سي والإيدز”، موضحًا  أنه سيتم طرح الجهاز في المستشفيات في الموعد المعلن نهاية يونيو المقبل.

وقال عبد الله، في مداخلة هاتفية لفضائية ” سي بي سي إكسترا” اليوم  الجمعة :” أن المشير عبدالفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلف إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بتشكيل لجنة طبية تضم كبار أساتذة طب الكبد والجهاز الهضمي، لتسجيل الجهاز وإجراء دراسة بحثية علمية عليه وليس لوقف استخدامه ” .

 

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