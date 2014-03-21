نشرة أخبار ONA .. الداخلية: القبض على 76 من مثيري الشغب في مظاهرات الإخوان بـ7 محافظات .. و“أنصار بيت المقدس “تعلن مسئوليتها عن تفجير مستودع بوتاجاز البراجيل

تنشر وكالة أنباء ”أونا” أهم الأخبار على مدار الساعة وحتى التاسعة مساءاً ، وإليكم موجز بأهم هذه الأخبار :
الداخلية: القبض على 76 من مثيري الشغب في مظاهرات الإخوان بـ7 محافظات
إثيوبيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر علي أساس تبادل المنفعة
صباحي يجري إتصالات بأمهات المحبوسين من السياسين لتهنئتهم بعيد الأم
صحيفة أمريكية: الإخوان يستخدمون “الفيس بوك” لاشاعة الفوضي
ننشر التفاصيل الكاملة لحلقة باسم يوسف اليوم
خيرى رمضان: جهاز علاج فيرسي “الإيدز وسي” كذب ..ولا تجربة يوم 30 يونيو
مسلحون يختطفون مصريين بليبيا ويطلبون 100 ألف دينار فدية للإفراج عنهم
مستخدمو تويتر في تركيا يحبطون محاولة حجب الموقع ويرسلون 2.5 تغريدة خلال 12 ساعة
الأهالي يقبضون على صبية استخدموا الخرطوش والشماريخ خلال مسيرة للإخوان بحلوان
رئيس الهيئة العامة السياحية: هدفنا جذب استثمارات بـ3 مليار جنيه
“أنصار بيت المقدس “تعلن مسئوليتها عن تفجير مستودع بوتاجاز البراجيل
نادر نور الدين : حان وقت الحصار الاقتصادى للضغط على أثيوبيا