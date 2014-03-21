نشرة أخبار ONA .. الداخلية: القبض على 76 من مثيري الشغب في مظاهرات الإخوان بـ7 محافظات .. و“أنصار بيت المقدس “تعلن مسئوليتها عن تفجير مستودع بوتاجاز البراجيل