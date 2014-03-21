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أمريكا تعاقب أوغندا بسبب قانون يدين الشذوذ الجنسى

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أمريكا تعاقب أوغندا بسبب قانون يدين الشذوذ الجنسى أمريكا تعاقب أوغندا بسبب قانون يدين الشذوذ الجنسى

قال وزير الصحة في أوغندا إن حكومة بلاده فقدت قرابة ستة ملايين دولار كانت تقدمها حكومة الولايات المتحدة كمساعدات بسبب قانون جديد للدولة الواقعة في شرق إفريقيا ضد المثليين.

وقال روهاكانا روغوندا، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تجدد عقدا يساهم في دفع رواتب أطباء وممرضين يعملون في برامج مكافحة مرض الإيدز.

وأضاف إنه بموجب العقد الذي انتهى سريانه مطلع العام الجاري ولم يجدد، كانت الأميركية تقدم ما بين أربعة إلى ستة ملايين دولار على مدى السنوات العشر المنصرمة.

وكانت جين بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد ذكرت في وقت سابق من الأسبوع إن المبلغ كان يغطي رواتب ثمانية عشر طبيبا من كبار مسؤولي وزارة الصحة، إلا إن روغوندا قال إن قطع المساعدات الأميركية أثر على رواتب سبعة وثمانين طبيبا وممرضا يعملون في إدارة مشاريع مكافحة مرض الإيدز.

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