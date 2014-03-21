هشام يكن: نجوم الزمالك على أتم استعداد لمواجهة نكانا

أكد هشام يكن، مدرب الزمالك، أن جميع لاعبى الفريق فى كامل تركيزهم وعلى أتم استعداد لمواجهة نكانا الزامبى، والفوز عليه مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة بعد ظهورهم بمستوى طيب فى مران اليوم.

وأوضح “يكن”، فى تصريح لصحفيين فى زامبيا، أن المشكلة الوحيدة التى قد تواجه الزمالك فى مباراة الغد هى مياه الامطار التى قد تغرق الملعب الذى سيستضيف اللقاء وأشار الى أن الأمطار هطلت بكثافة أمس فى مدينة “كيتوى” معقل فريق نكانا،

ويحل الزمالك ضيفًا على نكانا رد ديفلز فى تمام الثالثة عصر غد السبت بذهاب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، على استاد مدينة “كيتوى” الزامبية.

أ ش أ