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"الأرثوذكسية والروسية" تناقشان أوضاع مصر باجتماع فى موسكو

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"الأرثوذكسية والروسية" تناقشان أوضاع مصر باجتماع فى موسكو "الأرثوذكسية والروسية" تناقشان أوضاع مصر باجتماع فى موسكو

‫استقبل المطران هيلاريون فولوكولامسكى، رئيس العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، يضم كل من الأنبا رافائيل، سكرتير عام المجمع المقدس للكنيسة القبطية، الأنبا كيرلس أسقف ميلانو، الأنبا سورلاي.

وأشار الجانبان بارتياحهم للتغييرات الإيجابية التى حدثت في منذ وصول الانتقالية إلى السلطة.
> كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه المجتمع القبطى فى موسكو، والذين يعيشون منذ فترة طويلة في روسيا، وأكد المطران هيلاريون أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة للمجتمع القبطى.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الحالة الراهنة وآفاق التعاون بين الكنائس الأرثوذكسية الروسية والقبطية، وتحدث " هيلاريون" عن أهمية بناء المزيد من التعاون المكثف بين الكنائس المسيحية الشرقية والتقاليد الشرقية، مشددًا على أهمية استئناف الحوار بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مع ثلاث كنائس غير خلقيدونية فى الشرق الأوسط وهي القبطية والسورية والأرمينية الرسولية "كاثوليكوس كيليكيا".

يذكر أن الاجتماع حضره كل من الوزير DECR ، والأب ستيفن، والقس ألكسندر، والراهب توماس آفا مينا، وكان الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس قد سافر إلى موسكو بتكليف من البابا تواضروس الثانى، أمس الخميس في رحلة رعوية تستغرق ثلاثة أيام على أن يعود غدًا السبت .

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