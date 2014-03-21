أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عجمان ينتصر على الشعب في موقعة القاع

Google+ Print
عجمان ينتصر على الشعب في موقعة القاع عجمان ينتصر على الشعب في موقعة القاع

حقق فريق عجمان فوزا مهما وصعبا على الشعب في مواجهة صراع الهبوط بين الفريقين في الجولة الـ20 من دوري المحترفين الإماراتي.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الأول الذي اتسم بالندية بين الفريقين ولكن رغبة أصحاب الأرض على حسم اللقاء رجحت كفة عجمان.

وتقدم محمد الخديم مبكرا في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف الإيفواري بكاري كونيه الهدف الثاني في الدقيقة 32، واستطاع أحمد جمعة أن يقلص النتيجة لصالح الشعب بعدها بـ4 دقائق فقط إلا أن هدفه لم يكن كافيا لإنقاذه من الخسارة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد عجمان إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول ترتيب المسابقة، وتجمد رصيد الشعب عند 11 نقطة في المركز الـ13.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع