عجمان ينتصر على الشعب في موقعة القاع

حقق فريق عجمان فوزا مهما وصعبا على الشعب في مواجهة صراع الهبوط بين الفريقين في الجولة الـ20 من دوري المحترفين الإماراتي.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الأول الذي اتسم بالندية بين الفريقين ولكن رغبة أصحاب الأرض على حسم اللقاء رجحت كفة عجمان.

وتقدم محمد الخديم مبكرا في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف الإيفواري بكاري كونيه الهدف الثاني في الدقيقة 32، واستطاع أحمد جمعة أن يقلص النتيجة لصالح الشعب بعدها بـ4 دقائق فقط إلا أن هدفه لم يكن كافيا لإنقاذه من الخسارة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد عجمان إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول ترتيب المسابقة، وتجمد رصيد الشعب عند 11 نقطة في المركز الـ13.