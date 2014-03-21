الهلال يشكو السد القطري بسبب المعاملة الغير لائقة

تعتزم إدارة نادي الهلال السعودي تقديم شكوى للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد نادي السد القطري بعد المعاملة الغير لائقة التي لقتها بعثة الزعيم في الدوحة قبل مواجهة الفريق.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية أن بعثة الهلال قد تعرضت لتفتيش أمنيا مكثقا لحظة وصولهم الملعب سواء لاعبين أو جهاز فني أو إداريين.

وكذلك الحافلة كانت غير مهيئة بالشكل الكافي وبدون تكييف، بالإضافة لإبعاد سامي الجابر المدير الفني عن مساعديه ووضع كل منهم في مكان مختلف داخل الملعب قبل بداية المباراة.

يذكر أن المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.