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الجهاز المركزي للمحاسبات ينفي ما نشرته صحيفة حول تشهير “جنينة” بمحلب

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الجهاز المركزي للمحاسبات ينفي ما نشرته صحيفة حول تشهير “جنينة” بمحلب الجهاز المركزي للمحاسبات ينفي ما نشرته صحيفة حول تشهير “جنينة” بمحلب

ابراهيم محلب رئيس الوزراء

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات  ، اليوم ، بياناً وصف فيه ما نشر أمس بجريدة الفجر تحت عنوان”رئيس المركزي للمحاسبات يشهر برئيس الوزراء” ، والذي تضمن أن الجهاز أقام دعوى ضد وزير الإسكان السابق بصفته ، ووزير العدل السابق بشخصه بطلب رد الأخير فروق غرامات مخالفات بناء على قطعة أرض جاءت ضمن تقرير للجهاز عن مدينة الشيخ زايد بأنه “عار تماما من الصحة”.

نفي الجهاز في بيانه ، أن يوجد ثمة خلاف شخصي بين المستشار رئيس الجهاز والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذي يكن له الجهاز كل احترام وتقدير ، لدوره في إصلاح الجهاز الحكومي ، والإداري للدولة .

وأكد البيان أن ما أشارت إليه الصحيفة ، يتعارض تماما مع حقيقة أن تلك الدعوى أقيمت قبل تكليف المهندس إبراهيم محلب برئاسة ومازالت منظورة اأمام القضاء ، ولا تتعلق بإهدار مبلغ خمسة مليارات جنيه من أموال وزارة الإسكان كما قيل ، بل تتعلق بمخالفات بنائية لإحدى قطع الأراضي المخصصة لأحد أعضاء الحكومة السابقة .

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات ، على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ; لمقاضاة الجريدة لنشرها ما يخالف حقيقة الواقع ومواثيق الشرف الإعلامي بقصد الإساءة والتشهير برئيس الجهاز ورئيس مجلس الوزراء.

أ ش أ

 

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