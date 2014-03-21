روسيا: هناك تقدم في إيصال الإغاثة إلى معظم المناطق السورية

قالت وزارة الخارجية الروسية :” بات سهلاً إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يعانون ويلات الحرب في سوريا ” .

وأضاف الخارجية فى بيان لها :” إن الشحنات الرئيسية من المساعدات الانسانية اللازمة، تم تسليمها في منطقة غرب حمص، ومحافظة ادلب وفي منطقة الحسكة”، وبالإضافة إلى ذلك في 18 مارس، أصبح مخيم اليرموك الفلسطيني بالقرب من دمشق، مفتوحًا للمساعدات الإغاثية، بعد أن كان محاطًا بالمسلحين “، كما ذكر موقع صوت روسيا .

ولاحظت وزارة الخارجية الروسية في الوقت نفسه، أن الجماعات المتمردة التي تعمل في سوريا، تواصل جرائمها ضد المدنيين. وخلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة لهجمات بقذائف المورتر، قتل 13 شخصًا في البلاد ” .