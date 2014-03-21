أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

روسيا: هناك تقدم في إيصال الإغاثة إلى معظم المناطق السورية

Google+ Print
روسيا: هناك تقدم في إيصال الإغاثة إلى معظم المناطق السورية روسيا: هناك تقدم في إيصال الإغاثة إلى معظم المناطق السورية

قالت وزارة الخارجية الروسية  :”  بات سهلاً إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يعانون ويلات الحرب في سوريا ” .

وأضاف الخارجية فى بيان لها :” إن الشحنات الرئيسية من المساعدات الانسانية اللازمة، تم تسليمها في منطقة غرب حمص، ومحافظة ادلب وفي منطقة الحسكة”، وبالإضافة إلى ذلك في 18 مارس، أصبح مخيم اليرموك الفلسطيني بالقرب من دمشق، مفتوحًا للمساعدات الإغاثية، بعد أن كان محاطًا بالمسلحين “، كما ذكر موقع صوت روسيا .

ولاحظت وزارة الخارجية الروسية في الوقت نفسه، أن الجماعات المتمردة التي تعمل في سوريا، تواصل جرائمها ضد المدنيين. وخلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة لهجمات بقذائف المورتر، قتل 13 شخصًا في البلاد ” .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا