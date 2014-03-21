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خيرى رمضان: جهاز علاج فيرسي “الإيدز وسي” كذب ..ولا تجربة يوم 30 يونيو

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خيرى رمضان: جهاز علاج فيرسي “الإيدز وسي” كذب ..ولا تجربة يوم 30 يونيو خيرى رمضان: جهاز علاج فيرسي “الإيدز وسي” كذب ..ولا تجربة يوم 30 يونيو

قال الإعلامى خيرى رمضان إن جهاز علاج الإيدز وفيرس سى الذى اخترعه اللواء إبراهيم عبد العاطى هو خرافة وغير حقيقى ، وأن أحد أعضاء الفريق الطبي الذي عمل على جهاز فيروس سي اعتذر عن ماتم إعلانه.

وقال “رمضان” اليوم فى مقدمة برنامجه “ممكن” ، إن المشير عبد الفتاح أمر بتشكيل لجنة لتقييم جهاز فيروس سي وتم استبعاد ابراهيم عبد العاطي من اللجنة، والتى وجدت بدورها عقب التحقيقات الأولية أخطاء عديدة ، وعندما سئل اللواء طاهر عبد الله أكد على تجربة الجهاز على حيوان شامبانزي في دولة جنوب افريقيا وأثبتت التحقيقات أنه لا وجود لحيوان الشامبانزي في جنوب افريقيا من الأساس وأنه غير متوطن بتلك المنطقة.

وقال رمضان : ” لا اريد سماع أي صوت يجادل في حقيقة جهاز فيروس سي.. ومن سيجادل سأحرجه وسأنشر معلومات عن تفاصيل الاجتماع مع لجنة تقييم الجهاز”.

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