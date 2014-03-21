غداً.. محاكمة “المعزول” و14 من قيادات الإخوان فى “أحداث الاتحادية”

تنظر محكمة الجنايات بأكاديمة الشرطة بالتجمع الخامس غداً محاكمة المتهمين في قضية أحداث “قصر الاتحادية” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، أمام نفس دائرة محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف ،وذلك بعد ما قضت به إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق المتهم في قضية “الاتحادية” عصام العريان في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة التي تباشر محاكمته وسائر المتهمين في القضية وعضو اليسار في ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذي تضمن أيضاً تغريم العريان مبلغ 10 ألاف جنيه ومصادرة الكفالة.