4 أسباب تجبر مورينيو على الدفع بصلاح أمام أرسنال

أصبح وجود محمد صلاح المحترف المصري في قائمة تشيلسي أمرا أكيدا خلال مواجهة أرسنال بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي.. وهناك أربع أسباب لذلك.

ويحل أرسنال ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة يوم السبت.

ووسط انتظار المصريين لظهور صلاح مع تشيلسي وحصوله على فرصة كاملة..ربما يكون ذلك متاحا أمام أرسنال.

ويستعرض FilGoal.com 4 أسباب تجعل صلاح أحد أهم أوراق مورينيو أمام أرسنال.

1) طرد ويليان

حصل ويليان منافس صلاح الرئيسي في مركز الجناح الأيمن على بطاقة حمراء أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، وبات موقعه شاغرا.

ويقترب أداء صلاح من طريقة ويليان من حيث السرعة، وحال رغبة مورينيو في الاستمرار بطريقته 4/2/3/1 في وجود أزار وأوسكار، ربما يكون لميسي المصري نصيبا من المباراة.

2) هجوم أرسنال

ودع أرسنال دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، لذا ليس أمامه سوى المنافسة على الدوري الإنجليزي لإرضاء جماهيره.. هذا يُنتج هجوما مكثفا بحثا عن الفوز.

تشيلسي يتصدر 66 نقطة بفارق أربع نقاط عن أرسنال الثالث، الذي يتبقى له مواجهة مؤجلة وهذا اللقاء بمثابة ست نقاط.

ولكن الأهم لاستراتيجية مورينيو ألا تتلقى شباكه هدفا، وبالتالي ربما لا يفتح خطوطه ويعتمد على الهجمة المرتدة التي يتقنها صلاح جيدا مع بازل في الموسم الماضي.

وسرعة صلاح في المرتدات مع أزار، مع حالة أرسنال الهجومية ستمنحه المساحات التي يحبها الدولي المصري.

3) شورله

أندري شورله جناح تشيلسي وجوده في المباراة ليس مجهولا، فاللاعب متألق في الفترة الأخيرة، ويعد الخيار الثاني لمورينيو بعد ويليان.

ولكن يعتمد عليه مورينيو في المباريات المغلقة أمام المنافس، والتي تعتمد على القوة الجسمانية والالتحامات مع المنافس، ولكن أمام أرسنال سيكون الوضع مختلف.

أرسنال يلعب كرة سريعة ونجومه تتحرك بسرعة وتحتاج للاعب سريع وهو ما يصب في مصلحة صلاح.

4) الإرهاق

تحدث مورينيو قبل مواجهة جالاتاسراي عن تلاحم المباريات وعدم منح فريقه فرصة لالتقاط الأنفاس، إذ خاض تشيلسي مواجهة أستون فيلا السبت، ولعب الثلاثاء الماضي.

ويخوض لقاء أرسنال السبت أيضا.. ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد يعرض الكثير من لاعبي تشيلسي للإرهاق.

صلاح لم يشارك في دوري أبطال أوروبا لقيده مع بازل، بالإضافة لابتعاده عن المشاركات ولديه من الدافع ما يجعله ورقة هامة للظهور وكتابة أسمه مع تشيلسي أمام أرسنال.