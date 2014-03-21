ننشر التفاصيل الكاملة لحلقة باسم يوسف اليوم

انتهى الإعلامي الساخر باسم يوسف أول أمس الأربعاء من تصوير حلقته السابعة من برنامج الساخر البرنامج والذي من المقرر إذاعتها اليوم الجمعة في العاشرة مساءً على فضائية ” إم بي سي مصر” .

يبدأ الإعلامي الساخر باسم يوسف حلقة برنامج “البرنامج” بالإشارة بالسخرية من التشويش الذي مارسه مجهولون عليه في الحلقة الماضية يوم الجمعة الماضي، ومن ثم تبدأ سخريته من شخصه عقب تدشين عدد من النشطاء هاشتاجا تحت اسم “باسم طلع حرامي” وتناول عددا من المذيعين الذين لم يسلموا من لذاعة لسانه لخبر تناوله مقال الكاتب اليهودي “ابن جودا” ونسبه لنفسه بدلًا من نسبته إلى الكاتب الحقيقي.

أما الفقرة الثانية للبرنامج فتتناول التسريبات الصوتية التي يبثها الإعلامي عبد الرحيم علي عبر قناة القاهرة والناس خلال برنامجه الصندوق الأسود، والتي تتناول مكالمات شخصية بين عدد من النشطاء والسياسيين، كما يستخدم باسم يوسف التسريب الأخير لشبكة رصد في الضغط على المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق.

والفقرة الثالثة اعتاد الإعلامي الساخر استضافة أحد الفرق الغنائية أو الممثلين، وفي هذه الحلقة سيستضيف المخرج محمد خان والفنانة ياسمين الريس بطلة فيلم “فتاة المصنع”، والذي نال عددا من الجوائز الدولية والإقليمية، ويتحدث محمد خان خلال الفقرة عن فيلمه “فتاة المصنع”، وكذلك منحه مؤخرا الجنسية المصرية بقرار جمهوري، بعد سنوات من رفض الدولة منحها له.