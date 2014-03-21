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غدًا.. “جنح المعادي” تنظر استئناف 11 ناشطاً سياسياً على حكم حبسهم عامين

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غدًا.. “جنح المعادي” تنظر استئناف 11 ناشطاً سياسياً على حكم حبسهم عامين غدًا.. “جنح المعادي” تنظر استئناف 11 ناشطاً سياسياً على حكم حبسهم عامين

أرشيفية

تنظر محكمة جنح مستأنف المعادى والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة غداً السبت، ثانى جلسات استئناف 11 ناشطاً سياسياً على أمر حبسهم عامين على خلفية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بمنطقة المعادى.

وكانت محكمة جنح المعادى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد قضت سابقاً بمعاقبة 11 ناشطاً سياسياً بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة، وتغريم 6 متهمين آخرين مبلغ 50 ألف جنيه و3 آخرين 100 ألف جنيه، وذلك فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”، المتهم فيها 20 شخصًا، بتهمة البلطجة والتجمهر وتعطيل مترو الأنفاق.

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