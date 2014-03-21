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بالصور.. أحمد الفضالى: ستظل المرأة المصرية عنوانا لهذا الشعب

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بالصور.. أحمد الفضالى: ستظل المرأة المصرية عنوانا لهذا الشعب بالصور.. أحمد الفضالى: ستظل المرأة المصرية عنوانا لهذا الشعب

قال المستشار أحمد الفضالى، إن المرأة المصرية شاركت بفاعلية وقوة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كما أنها قدمت شهداء من الجيش والشرطة من أجل تراب هذا الوطن، ومهما فعلنا لا يمكن تكريمها.

وأضاف، خلال كلمة له، فى احتفالية تيار الاستقلال بالأم المصرية، ما فعلته المرأة المصرية، تجعل العالم كله يقدر ، وكان لها دور كبير فى الاستفتاء على الدستور، ورسالة لدول أوروبا لأنها كانت فى مقدمة الصفوف، وستظل المرأة عنوانا لهذا الشعب، فهى تربى الأسرة الصغيرة وتحافظ على الدولة الكبيرة .

وتابع: الله حمى مصر بدماء أبنائها من الجيش والشرطة فتحية لهم، وعلى دورهم فى حفاظ أمن واستقرار البلاد، فهم حماة الوطن فى الداخل والخارج.

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مصر 365

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