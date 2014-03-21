البابا تواضروس ينعى وفاة بطريرك السريان الأرثوذكس

نعى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى وفاة البطريرك مار أغناطيوس زكا الأول عيواص بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة، الذى توفى اليوم الجمعة فى ألمانيا عن عمر يناهز 81 عاما.

وقال البابا تواضروس فى نعيه: "بالأصالة عن نفسى وباسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشعب الكنيسة فى مصر وكل العالم، نتقدم بخالص التعازى لأحبار الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة ولكهنتها ورهبانها وشعبها المبارك فى انتقال مثلث الرحمات قداسة البطريرك مار أغناطيوس زكا الأول عيواص بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة، وإذ نودعه للراحة الأبدية مصلين من أجل راحة نفسه الطاهرة فى أحضان آبائنا القديسين ذاكرين محبته وتعبه من أجل وحدة الكنيسة طالبين من الله أن يعوض الكنيسة عنه خيراً".

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