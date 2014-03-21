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اتحاد المصريين بالخارج يحتفل بترقية سفير مصر بالرياض

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اتحاد المصريين بالخارج يحتفل بترقية سفير مصر بالرياض اتحاد المصريين بالخارج يحتفل بترقية سفير مصر بالرياض

أقام الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع مساء اليوم حفل تكريم للسفير المصرى بالرياض عفيفى عبد الوهاب بمناسبة ترقيته إلى درجة سفير ممتاز حضر الحفل لفيف من الدبلوماسيين وكبار الضيوف.

وصرح عادل حنفى المتحدث الرسمى للاتحاد بان ترقية معالى السفير هو تكريم لأبناء الجالية جميعا لما يقوم به معالى السفير من مجهود جبار لخدمة الوطن ومواطنيه.

وصرح حنفى بأنه سيتم يوم الأحد القادم افتتاح المقر الرسمى للاتحاد بالقنصلية، وذلك تقديراً من القنصلية والسفير حسام عيسى لما يقوم بة الاتحاد العام من جهد فى خدمة المصريين بالسعودية.

وقدم الدكتور حسن الجراحى الأمين العام للاتحاد خالص الشكر لمعالى السفير عفيفى عبد الوهاب والسفير حسام عيسى على ما يقدمونه من دعم للاتحاد.

وأفاد خالد عتمان أمين سر الاتحاد بأنه سيقوم بعمل صندوق بريدى خاص بمقر الاتحاد بالقنصلية تيسيرا على أبناء الجالية للتواصل مع الاتحاد وخاصة المقيمين بمناطق نائية بالمملكة، بالإضافة إلى تواجد نواب عن الاتحاد بجميع مناطق المملكة.

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مصر 365

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