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اليوم السابع يعلن أسماء الفائزين الـ10 بجائزة ست الحبايب

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اليوم السابع يعلن أسماء الفائزين الـ10 بجائزة ست الحبايب اليوم السابع يعلن أسماء الفائزين الـ10 بجائزة ست الحبايب

فاز 10 قراء من متابعى اليوم السابع، بجائزة مسابقة "هدية ست الحبايب"، التى أطلقها الموقع بمناسبة عيد الأم، وسيتم منح الجوائز وهى عبارة عن 10 أجهزة "كاتشين ماشين"، وكان سؤال المسابقة هو: "من هو ملحن أغنية ست الحبايب".

وبدوره اتصل "اليوم السابع" بالفائزين العشرة، ليستلموا جوائزهم من مقر الجريدة.. والفائزون الـ10 هم:
> ١- طارق محمد محمد سلامة
> ٢- حسن منصور
> ٣- مصطفى عبد التواب عبد البصير
> ٤- محمد جمعة
> ٥- هشام خداش
> ٦- أحمد محمد الأمين
> ٧- محمد صبرى
> ٨- خالد جمال عبد الحى
> ٩- محمد السمرى
> ١٠- أشرف سليمان سليمان إبراهيم
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