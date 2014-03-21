راموس: أروع ما في كرة القدم هى المباريات الثأرية

أعرب سرخيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني اليوم، عن سعادته بمواجهة بروسيا دورتموند الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنها ستكون جولة ثأرية كبيرة.

وأوضح راموس في تصريحات على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي “للفوز بدوري الأبطال، يتوجب علينا إقصاء الأفضل، والرائع في كرة القدم هو المباريات الثأرية. هيا يا مدريد”.

ووقع ريال مدريد في مواجهة دورتموند، لتكون فرصته سانحة لرد الإطاحة به الموسم الماضي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيسعى لاستغلال فترة تألق لاعبيه وانخفاض مستوى الفريق الألماني في الآونة الأخيرة.

وكالات