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مدمرة أمريكية تسيطر على ناقلة النفط الكورية الشمالية التي تحمل النفط الليبي

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مدمرة أمريكية تسيطر على ناقلة النفط الكورية الشمالية التي تحمل النفط الليبي مدمرة أمريكية تسيطر على ناقلة النفط الكورية الشمالية التي تحمل النفط الليبي

ناقلة نفط

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل ستيف وارن، إن 25 بحارا أمريكيا صعدوا إلى ناقلة النفط “مورنينج جلوري” الكورية الشمالية، التي تحمل نفطا من ميناء السدرة الليبي بطريقة غير شرعية، ويشرفون على طاقمها، كما يتولون مهام الأمن والملاحة والاتصالات.

ونقلت المواقع الليبية اليوم الجمعة، عن تصريحات للمتحدث الأمريكي أن المدمرة الأمريكية “ستاوت” المسلحة بصواريخ موجهة، ترافق الناقلة الكورية الشمالية ، في طريقها إلى ليبيا، وأن التعليمات النهائية بشأن وجهتها في ليبيا ستصدر قريبا.

وأوضح المتحدث الأمريكي أن طاقم الناقلة الكورية التي تحمل نفطا من ميناء السدرة الليبي بطريقة غير شرعية، مكون من 21 شخصا، هم ستة باكستانيين وستة هنود وثلاثة من سريلانكا واثنان من سورية واثنان من السودان وآخران من إريتريا.

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