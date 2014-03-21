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ميدفيديف: أوكرانيا مدينة لروسيا بـ 16 مليار دولار

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ميدفيديف: أوكرانيا مدينة لروسيا بـ 16 مليار دولار ميدفيديف: أوكرانيا مدينة لروسيا بـ 16 مليار دولار

 

رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف

كشف رئيس الوزراء الروسي ، ديميتري مدفيديف ، اليوم  21 مارس ، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي ، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، عن حجم الديون المترتبة على أوكرانيا لروسيا والذي يبلغ نحو 16 مليار دولار.

تتوزع تلك الديون كديون شركات و ديون حكومية.

وقال رئيس الوزراء الروسي ، إن روسيا لا تنوي التفريط بهذه الأموال ; نظرا لأن ميزانيتها تمر بمرحلة صعبة وهي أحق بهذه الأموال من أوكرانيا، ودعا إلى النظر في هذا الوضع في الوقت المناسب.

وأشار “ميدفيديف” إلى أن القرض الأخير ، الذي قدمته روسيا لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار، وفقا لاتفاق وقع بين الطرفين لشراء سندات حكومية أوكرانية، بالإضافة إلى الديون المتراكمة على كييف لشركة “غازبروم” ثمنا للغاز الروسي المورد إليها والتي تبلغ نحو ملياري دولار، يجعل المبلغ الإجمالي للديون ينمو إلى مستوى كبير جدا يصل إلى 16 مليار دولار.

روسيا اليوم

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