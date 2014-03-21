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أوكرانيا: تصريحات انسحابنا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجرد تكهنات

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أوكرانيا: تصريحات انسحابنا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجرد تكهنات أوكرانيا: تصريحات انسحابنا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجرد تكهنات

رئيس وزراء أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة أن التصريحات المتضاربة بشأن انسحاب كييف من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي مجرد تكهنات.

ونقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” الأوكرانية عن وزير الخارجية الأوكراني المؤقت دانييل لوبكيفسكى قوله “لا أعلق على التكهنات، لا أعلم عن أي مشاورات مع الوزارة بهذا الموضوع، كما أن أوكرانيا ملتزمة تماما بكافة تعهادتها الدولية.

وتم تسجيل مشروع قانون بشأن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في البرلمان الأوكراني من قبل نواب برلمانيين ينتمون لحزب الوطن والتحالف الديمقراطي الأوكراني للإصلاح، ويأتي ذلك في بعد أن طالب نائب متطرف بالبرلمان الأوكراني في وقت سابق أن يعاد بحث الوضع النووي لأوكرانيا.

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