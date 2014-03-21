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دي ماريا ورونالدو جاهزان للكلاسيكو

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دي ماريا ورونالدو جاهزان للكلاسيكو دي ماريا ورونالدو جاهزان للكلاسيكو

رونالدو ودي ماريا

عاد كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى تدريبات ريال مدريد، في إطار استعدادات الفريق لكلاسيكو الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم أمام ضيفه برشلونة يوم الأحد.

وشهدت التدريبات مشاركة لاعبي كاستيا، الفريق الثاني للريال، لوكاس ويورينتي وويليان جوزيه، بينما عاد دي ماريا ورونالدو إلى التدريبات الجماعية بعد التدرب في صالة الألعاب الرياضية أمس.

وغاب عن المران كل من لاعب الوسط الألماني سامي خضرة والظهير ألبارو أربيلوا، والمهاجم الشاب خيسي رودريجيز، الذي خضع أمس لعملية جراحية في الركبة لرتق قطع كامل في الرباط الصليبي.

وهدأت الأوضاع داخل أروقة النادي الملكي مع عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، بعد التعافي من إصابة بسيطة بكدمة عقب التحام غير مقصود مع رونالدو، ليكون الخيار الأول في الخطوط الأمامية للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

وكالات

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