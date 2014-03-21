قائد أتليتكو: وقعنا أمام أفضل فريق في دوري الأبطال

أكد جابي فرنانديز قائد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن برشلونة هو “الفريق الأفضل”، تعليقا على الصدام المنتظر بين الناديين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، دون أن يغفل حظوظ “الروخيبلانكوس”.

وكانت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد أوقعت أتلتيكو مدريد في مواجهة برشلونة، بعد أن تقابل الفريقان ثلاث مرات خلال الموسم الجاري، انتهت جميعها بالتعادل.

وأوضح جابي في تصريحات صحفية قائلا “سنكافح من أجل الفوز. أعتقد أننا وقعنا مع أفضل فريق في البطولة، وهو ما أظهره في الأعوام الستة الماضية، فهو يقدم كرة قدم رائعة”.

وأضاف “النتائج الأخيرة أمام برشلونة ترفع معنوياتنا كثيرا، وتؤكد لنا أننا نسير في الطريق الصحيح واقتربنا من الفوز عليهم”.

وأشار اللاعب إلى أنه يرى أن إحصائيات برشلونة في الأعوام الخمس الأخيرة تؤهله ليكون الأقرب للتأهل إلى نصف نهائي “التشامبيونز”، ولكنه أكد على أن أتلتيكو سيسعى لتقديم مباراة جيدة في الذهاب على ملعب كامب نو، خاصة وأن مباراة الإياب دائما ما تعتمد على نتيجة المباراة التي تسبقها.

وكالات