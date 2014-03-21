فالديز: هجوم أتليتكو القوي يجعل فوز برشلونة صعبًا

أقر فيكتور فالديز حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني بأن مواجهة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي ستكون صعبة لأنه “الروخيبلانكوس” يتميزون بقوة هجومهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة، تعقيبًا على نتيجة قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أسفرت عن مواجهة بين أتلتيكو وبرشلونة، فيما سيلعب ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند الألماني.

ويرى فالديز أن “الفوز على أتلتيكو سيكون صعبا جدا لقوة هجومه واستغلاله للكرات الثابتة وتكتله الدفاعي وضغطه على حامل الكرة”.

كما أضاف أن فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيموني يحتل المركز الثاني في الليجا عن استحقاق، مبينا أن منافسة “الروخيبلانكوس” على بطولتي الدوري المحلي ودوري الأبطال لن تؤثر عليه نظرا لأنه في عام 2012 فاز ببطولة الدوري الأوروبي وكان ينافس على لقب الليجا أيضا.

وأوضح فالديز أن لاعبي البرسا يعون جيدا حتى قبل إجراء القرعة أن ربع نهائي دوري الأبطال لن يكون سهلًا لأي فريق، مبرزًا أهمية أن تحافظ الفرق على شباكها نظيفة في أرضها لكي تضمن النتيجة لصالحها في لقاء الإياب.

وكالات