بيلجريني ينفي الشائعات التي ربطت أجويرو بالإنتقال لبرشلونة

نفي المدير الفني التشيلي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي مانويل بيليجريني الشائعات التي تشير بأن مهاجمه سيرخيو أجويرو سيغادر الفريق في الصيف متجهًا لنادي برشلونة الإسباني .

وكانت تقارير إعلامية بريطانية وإسبانية قد أشارت إلى أن أجويرو سينتقل إلى العملاق الكتالوني مقابل مبلغ ضخم في نهاية الموسم .

ونقلت صحيفة “مترو” البريطانية عن بيليجريني قوله ” ردي هو نفس الرد الذي قلته بشأن اللاعبين الآخرين.. لا يمكنك الحديث كل أسبوع عن اللاعبين القادمين أو المغادرين ” .

وأضاف “أجويرو لاعب في مانشستر سيتي وهو سعيد هنا والنادي سعيد به ” .

يذكر أن أجويرو انتقل إلى السيتي من نادي أتليتيكو مدريد ، وأحرز اللاعب 26 هدفًا في هذا الموسم رغم معاناته من إصابات .

أ ش أ