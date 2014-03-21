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نادر نور الدين : حان وقت الحصار الاقتصادى للضغط على أثيوبيا

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نادر نور الدين : حان وقت الحصار الاقتصادى للضغط على أثيوبيا نادر نور الدين : حان وقت الحصار الاقتصادى للضغط على أثيوبيا

نادر نور الدين

قال الدكتور نادر نور الدين ، الخبير الزراعى وأستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، إنه حان وقت الحصار الاقتصادي على أثيوبيا ، من خلال تقدم بطلب إلى جامعة الدول العربية لقمة عربية عاجلة لمساندة البلاد في موقفها العادل ضد إثيوبيا ثم قمة إسلامية لنفس الغرض والتهديد بأخذ إجراءات مقاطعة عربية وإسلامية للدول التي تشارك إثيوبيا في بناء سدها الخلافي والعدواني ضد مصر.

وأضاف “نور الدين” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يجب التقدم بشكوى عاجلة للإتحاد الأفريقي والتصعيد مع مجلس الأمن الدولي من أجل أن إيصال رسالة للعالم كله أن هناك مشكلة كبيرة في شرق أفريقيا سوف تتحول إلى صراع.

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