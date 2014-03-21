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أستاذ موارد مائية يتهم وزير الرى بالكذب بشأن رغبة نظيره الأثيوبى فى مفاوضة مصر

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أستاذ موارد مائية يتهم وزير الرى بالكذب بشأن رغبة نظيره الأثيوبى فى مفاوضة مصر أستاذ موارد مائية يتهم وزير الرى بالكذب بشأن رغبة نظيره الأثيوبى فى مفاوضة مصر

نادر نور الدين

نفى الدكتور نادر نور الدين ، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، قيام وزير الرى الأثيوبي بتوجيه دعوة إلى نظيره المصرى الدكتور محمد عبد المطلب فى فبراير الماضى ، لرغبة إثيوبيا في تقديم مقترح جديد للتفاوض مع واصفا الوزير بالكاذب – على حد قوله-

وأضاف ” نور الدين ” على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، إن وزير الرى أصر على الذهاب إلى أثيوبيا دون دعوة ، لذلك عاد دون فائدة ، بعد ثلاث جولات فاشلة في الخرطوم ، لأن موقف إثيوبيا ثابت وهم مصرون على استكمال بناء السد بمواصفاته الحالية دون الاهتمام بالاعتراضات المصرية.

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