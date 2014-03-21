أستاذ موارد مائية يتهم وزير الرى بالكذب بشأن رغبة نظيره الأثيوبى فى مفاوضة مصر

نفى الدكتور نادر نور الدين ، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ، قيام وزير الرى الأثيوبي بتوجيه دعوة إلى نظيره المصرى الدكتور محمد عبد المطلب فى فبراير الماضى ، لرغبة إثيوبيا في تقديم مقترح جديد للتفاوض مع مصر واصفا الوزير بالكاذب – على حد قوله-

وأضاف ” نور الدين ” على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، إن وزير الرى أصر على الذهاب إلى أثيوبيا دون دعوة ، لذلك عاد دون فائدة ، بعد ثلاث جولات فاشلة في الخرطوم ، لأن موقف إثيوبيا ثابت وهم مصرون على استكمال بناء السد بمواصفاته الحالية دون الاهتمام بالاعتراضات المصرية.