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بالفيديو .. عيد والعشري يسقطان الأهلي في إفريقيا

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بالفيديو .. عيد والعشري يسقطان الأهلي في إفريقيا بالفيديو .. عيد والعشري يسقطان الأهلي في إفريقيا

خسر الأهلي أمام مضيفه أهلي بنغازي في لقاء ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم في تونس بنتيجة 1-0.

وحقق طارق العشري المدير الفني لأهلي بنغازي أول فوزا لفريقه على الأهلي في أول لقاء يجمعهما في دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء العودة يوم 29 مارس الجاري.

سجل هدف المباراة الوحيد إدوارد سادومبا في الدقيقة 67 بعد كرة أرسلت داخل منطقة جزاء الأهلي وفشل وائل جمعة في إبعادها.

ووصلت إلى مهاجم زيمبابوي انفرد وحولها في شباك شريف إكرامي.

ولم تشهد المباراة أي خطورة من جانب الأهلي على مرمى أهلي بنغازي، بل أن أحمد عيد عبد الملك جناح الفريق الليبي كاد يسجل في مرمى إكرامي.

وسدد عيد المحترف في صفوف بنغازي كرة أرضية ارتطمت في الأرض وكادت تخدع إكرامي.

وتعد هذه هي أول مواجهة إفريقية للعشري أمام فريق مصري، ونجح في تحقيق الفوز.

ويحتاج بطل الفوز بفارق هدفين لتعويض الهزيمة.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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