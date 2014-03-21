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حسن شحاتة: الفيفا اختارني للتكريم في المونديال

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حسن شحاتة: الفيفا اختارني للتكريم في المونديال حسن شحاتة: الفيفا اختارني للتكريم في المونديال

قال حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختاره للتكريم كرمز للقارة السمراء في مونديال البرازيل 2014.

وقال شحاتة في مداخلة هاتفيه لقناة (CBC two) "تلقيت اتصالا من هاني ابو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للفيفا يخبرني فيها بالتكريم".

وتابع "أبو ريدة أكد أنني فزت في استفتاء ضم مرشحين آخرين من الجزائر وكوت ديفوار".

وقاد شحاتة المصري في الفترة من 2005 حتى 2011 وتوج مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات على التوالي 2006 و2008 و2010.

ويقام كأس العالم في البرازيل في يونيو ويوليو المقبل.

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