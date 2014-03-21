أنشيلوتي: موقف دورتموند في البوندزليجا يدعمه أمامنا في دوري الأبطال

مدريد، (إفي): حذر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني من قوة خصمه المقبل في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بروسيا دورتموند الألماني، مشددا على أنه فريق "شديد التنافسية ويتمتع بالخبرة".

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات صحفية فور علمه بنتيجة قرعة دور الثمانية التي سحبت اليوم "تخطي دورتموند يتطلب الكثير من الشجاعة وقوة الشخصية".

وأضاف كارلو "دورتموند بعيد عن حسابات الفوز بالبوندسليجا، لذا يصب تركيزه في التشامبيونز ولديه دافع كبير للتنافس، إنه فريق منظم للغاية، خاصة في الشق الدفاعي، كما يجيد لعب المرتدات".

وعن قرعة ربع النهائي قال "تأهلت أفضل الفرق، إذا تحدثنا عن دورتموند فقد أطاح بالريال من نصف نهائي النسخة الماضية" قبل أن يخسر النهائي من مواطنه بايرن ميونخ.

وتابع الإيطالي حديثه "المواجهات كلها قوية، خاصة برشلونة وأتلتيكو مدريد، مواجهة تشيلسي وباريس سان جيرمان ستكون مفتوحة ايضا، وبايرن مرشح للفوز على مانشستر يونايتد".